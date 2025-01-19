Domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Alayazı köyünün ormanlık alanında Erdoğan Gür ve arkadaşı Y.A. domuz avına çıktı. Av sırasında Y.A. av tüfeğiyle arkadaşı Gür'ü yaraladı.

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