Malatya merkezli PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Malatya merkezli olarak Diyarbakır'da yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde İran bölgesinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunan İran uyruklu M.A ve A.M.D yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.