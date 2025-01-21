Malatya merkezli PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Malatya merkezli Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 22:17, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:18
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Malatya merkezli olarak Diyarbakır'da yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde İran bölgesinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunan İran uyruklu M.A ve A.M.D yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.