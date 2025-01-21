Sakarya'da kuyumcudan yapılan hırsızlığa 5 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin başlattıkları "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı. İki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı.