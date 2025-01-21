Arap ülkelerinden Kartalkaya'daki otel yangını için taziye mesajları

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz." açıklamasında bulundu.