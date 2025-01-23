Rekor üstüne rekor kıran altın güne düşüşle başladı!

Altın piyasasında yılın ilk günlerinde yaşanan yükseliş dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı korumacı kararnamelerin etkisiyle hız kazanmıştı. Yatırımcılar, ticaret savaşlarının yeniden başlaması beklentisiyle altına yönelirken, gram altın dün 3 bin 367 TL ile tarihi bir rekor kırdı. Ancak 23 Ocak 2025 sabahı itibarıyla fiyatlar düşüşe geçti ve gram altın 3 bin 153 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ne kadar?

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerinin etkisiyle küresel piyasalarda ons altın da hareketli bir seyir izliyor. Ons altın, güne 2 bin 752 dolardan başladı. Dün en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek ise 2 bin 763 dolar seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise 2 bin 752 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altında sert düşüş

Dün güne 3 bin 141 TL'den başlayan gram altın, gün içinde 3 bin 138 TL'ye kadar geriledikten sonra 3 bin 167 TL'ye çıkarak tarihi bir zirve yapmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde yaşanan düşüşle birlikte gram altın şu sıralar 3 bin 153 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Altın fiyatlarının sabah saatlerindeki değerleri şu şekilde:

Ons altın: 2 bin 752 dolar

Gram altın: 3 bin 153 TL

Çeyrek altın: 5 bin 181 TL

Yarım altın: 10 bin 363 TL

Tam altın: 20 bin 633 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 641 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı politikaların altın fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.