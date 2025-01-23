Rekor üstüne rekor kıran altın güne düşüşle başladı!

Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Sponsorlu İçerik
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Rekor üstüne rekor kıran altın güne düşüşle başladı!

Altın yatırımcıları, yılın ilk haftalarında rekor yükselişlerle kazanç elde etti. Ancak ABD-Çin ticaret savaşları beklentileriyle yükselen altın fiyatları, 23 Ocak 2025 itibarıyla düşüşe geçti. Gram altın, dün 3 bin 367 TL ile tarihi zirveyi gördükten sonra sabah saatlerinde 3 bin 153 TL seviyesine geriledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:45, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:46
Yazdır
Rekor üstüne rekor kıran altın güne düşüşle başladı!

Altın piyasasında yılın ilk günlerinde yaşanan yükseliş dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı korumacı kararnamelerin etkisiyle hız kazanmıştı. Yatırımcılar, ticaret savaşlarının yeniden başlaması beklentisiyle altına yönelirken, gram altın dün 3 bin 367 TL ile tarihi bir rekor kırdı. Ancak 23 Ocak 2025 sabahı itibarıyla fiyatlar düşüşe geçti ve gram altın 3 bin 153 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ne kadar?

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerinin etkisiyle küresel piyasalarda ons altın da hareketli bir seyir izliyor. Ons altın, güne 2 bin 752 dolardan başladı. Dün en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek ise 2 bin 763 dolar seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise 2 bin 752 dolar civarında işlem görüyor.

Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Gram altında sert düşüş

Dün güne 3 bin 141 TL'den başlayan gram altın, gün içinde 3 bin 138 TL'ye kadar geriledikten sonra 3 bin 167 TL'ye çıkarak tarihi bir zirve yapmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde yaşanan düşüşle birlikte gram altın şu sıralar 3 bin 153 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Altın fiyatlarının sabah saatlerindeki değerleri şu şekilde:

  • Ons altın: 2 bin 752 dolar
  • Gram altın: 3 bin 153 TL
  • Çeyrek altın: 5 bin 181 TL
  • Yarım altın: 10 bin 363 TL
  • Tam altın: 20 bin 633 TL
  • Cumhuriyet altını: 20 bin 641 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı politikaların altın fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber