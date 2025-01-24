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24 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Ocak 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete^de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 00:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:06
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24 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut AY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan EROL atanmıştır.

23 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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