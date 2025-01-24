İstanbul'da Atatürk heykeline çirkin saldırı: Şüpheli gözaltında

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, anıtın üzerinden indirilen ve Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli M.H.N. gözaltına alındı.

Şüpheli, kendisine müdahale etmeye çalışan çevredekilere de saldırmaya kalkıştı.

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