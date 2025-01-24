Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor

Bakanlık tarafından alınan kararla "Sasta" marka çocuk kol saatleri yasaklandı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, saat kordonunda tespit edilen yüksek miktarda kurşun, bu ürünün çocuklar için büyük risk taşımasına neden olması nedeniyle, söz konusu saatlerin satışının yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ZIPLAMA TOPU VE MUTFAK OYUN SETİ DE YASAKLANDI

Listede dikkat çeken diğer iki ürün ise "Can Sport" markalı zıplama topu ve "Little Chef" marka mutfak oyun seti oldu.

Her iki ürünün de çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığı bildirildi. Zıplama topunda, üzerindeki top tıpasının küçük parçalar oluşturması nedeniyle boğulma riski olduğu, mutfak oyun setinde ise parçaların kolayca koparak boğulmaya yol açabileceği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılacağı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu ürünlerin güvenlik standartlarına uymadığı ve çocuk sağlığına zarar verdiği için alınan bu kararların gerektiğini vurguladı.