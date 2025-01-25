Polis uygulamasının yerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı

Operasyonda, grupları kuranlar da dahil olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, uygulama ve denetimlerin fotoğraf ve görüntülerini çekip, konumunu gruptan paylaştığı tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil mesajlaşma gruplarında uygulama ve denetim yerlerinin paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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