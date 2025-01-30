Kadın öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası verildi

Sarıyer'de 26 Nisan 2024'de Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, başka bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen Necla Ö. , öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci, "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Okula gelen veli, koridorda gördüğü öğretmene yumrukla saldırdı. Ali Ç.'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Ali Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

'EBEVEYNLİK DUYGUSUYLA VURDUM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ali Ç.'nin savcılığa verdiği ifadesinde, "Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö.'den 26 Mart 2024'de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'nde 'Kötü muamele' konusunda adli olarak şikayetçi olmuştuk. Olay tarihinde oğlumun, 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar. Ben de kaçtım. Beni tekrar odaya kapatmaya çalışıyorlar. Bana müdür, Necla hoca ve Sümeyra hoca bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Çabuk gel, yetiş" demesi üzerine okula gittim. Okula gittiğimde oğlumu alarak müdür beyin odasına yürüdüm. Bu sırada koridorun karşısından Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi, 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz' dedi. Ben de o an, istem dışı olarak, çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla hocaya vurdum. Sonrasında okulun dışına çıktım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ADLİ PARA CEZASI

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Ç.'nin 'Kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçundan 9 aydan, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olayla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün karara bağlandı. Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ali Ç.'nin 'Kamu görevlisini basit bir müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçundan 4 bin 40 lira adli para cezası ödemesine hükmetti.