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Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?

Elektrikte sübvansiyonlara yönelik yeni model bugün başladı.. Artık aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyon dışında kalacak ve daha fazla fatura ödeyecek. Ocak ayında 1047 TL fatura ödeyen bir vatandaşın faturası yeni modelle birlikte 2016 liraya çıkacak.

Haber Giriş : 01 Şubat 2025 18:43, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 18:45
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Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?

Elektrik faturalarında yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Yeni modelde aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri ile 1250 kilovatsaatin üzerinde olan sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri sübvansiyon dışında kalacak. Bu tüketim miktarlarını aşanların faturaları artacak.

Ödeme tutarında artış miktarı yeni tarifede eski tarifeye göre aylık 417 kilovatsaatte yüzde 93, 450 kilovatsaatte yüzde 89, 600 kilovatsaatte yüzde 80, 1000 kilovatsaatte yüzde 69, 5 bin kilovatsaatte yüzde 58, 30 bin kilovatsaatte yüzde 56 düzeyinde olacak.

Bugün başladı, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak

1 Şubat'ta başlayan fatura dönemindeki tüketimler 1 Mart'tan itibaren faturalara yansıyacak.

Kim, ne kadar ödeyecek?

Cnbc-e'de yer alan habere göre yeni tarifede 100 ila 400 kWh tüketimi olan mesken abonelerinin fatura tutarlarında değişiklik olmayacak. Ancak 417 kWh ve üzeri tüketimi olan aboneler için fiyatlar önemli ölçüde artacak. Örneğin:

417 kWh tüketimi olan bir abonenin faturası 1.047 TL'den 2.016 TL'ye yükselerek yüzde 93 artış gösterecek.

450 kWh tüketimi olan abonelerde fatura 1.150 TL'den 2.177 TL'ye çıkacak (yüzde 89 artış).

1.000 kWh tüketimi olan abonelerin faturası yüzde 69 artarak 2.860 TL'den 4.839 TL'ye yükselecek.

30.000 kWh tüketimi olan büyük tüketiciler için artış oranı yüzde 56 olacak.

Ticarethane ve kamu aboneleri için değişiklikler

100 ila 1.000 kWh arasında tüketimi olan ticarethane ve kamu aboneleri için fatura tutarlarında değişiklik olmayacak.

1.250 kWh ve üzeri tüketim yapan aboneler için ise artış oranları yüzde 5 ila yüzde 11 arasında değişecek.

Örneğin, 1.250 kWh tüketimi olan abonelerin faturası 6.241 TL'den 6.926 TL'ye çıkarken (yüzde 11 artış),

2.500 kWh tüketimi olan abonelerin faturası yüzde 5 artış göstererek 13.167 TL'den 13.853 TL'ye yükselecek.

Sanayi aboneleri için değişiklikler

Sanayi aboneleri için 100 ila 1.000 kWh arasındaki tüketimlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.

1.250 kWh ve üzeri tüketimlerde ise fiyatlar yüzde 9 oranında artacak.

10.000 kWh tüketimi olan sanayi abonelerinin faturası yüzde 9 artarak 44.788 TL'den 48.838 TL'ye çıkacak.

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