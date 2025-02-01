Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek. Söz konusu hatlar şöyle:

YHT

* * Ankara-Karaman * Ankara-Konya * Ankara-Sivas * Eskişehir-Söğütlüçeşme



Ana hat