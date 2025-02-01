Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 20:18, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 20:26
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek. Söz konusu hatlar şöyle:
YHT
- *
- * Ankara-Karaman
- * Ankara-Konya
- * Ankara-Sivas
- * Eskişehir-Söğütlüçeşme
Ana hat
- * Ankara-Basmane
- * Ankara-Halkalı
- * Ankara-Kars
- * Ankara-Kurtalan
- *Ankara-Malatya
- * Ankara-Tatvan
- * Basmane-Eskişehir
- *Denizli-Eskişehir
- * Elazığ-Adana
- * Isparta-Basmane
- *Konya-Adana
- *Konya-Basmane
- * Sivas-Samsun
- * Adana-Kayseri
- * Adana-Mersin
- * Afyonkarahisar-Eskişehir
- * Ankara-Polatlı
- * Basmane-Alaşehir
- * Basmane-Nazilli
- * Basmane-Bandırma
- * Basmane-Denizli
- * Basmane-Ödemiş
- * Basmane-Söke
- * Basmane-Tire
- * Basmane-Uşak
- * Divriği-Erzincan
- * Divriği-Sivas
- * Diyarbakır-Batman
- * Elazığ-Tatvan
- * Eskişehir-Kütahya
- * Eskişehir-Tavşanlı
- * Gaziantep-Nizip
- * Gebze-Adapazarı
- * Halkalı-Edirne
- * Halkalı-Uzunköprü
- * Kars-Akyaka
- * Konya-Karaman
- * Kütahya-Balıkesir
- * Manisa-Alaşehir
- * Mersin-İskenderun
- * Mersin-İslahiye
- * Samsun-Amasya
- * Sivas-Malatya
- * Söke-Denizli
- * Söke-Nazilli
- * Zonguldak-Karabük
- * Zonguldak-Gökçebey