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'İnsan refahı ve biyolojik için sulak alanların korunması' uyarısı

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, sulak alanların tehdit altında olduğunu vurguladı ve koruma çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 17:50, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:48
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'İnsan refahı ve biyolojik için sulak alanların korunması' uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi nde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, doğrudan ve dolaylı etkenler nedeniyle sulak alanların en fazla tehdit altında olan ekosistemler olduğunu bildirdi.

Dünya Sulak Alanlar Günü ve Önemi

Yavuz, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü'nün bu yılki temasının "Ortak geleceğimiz için sulak alanları korumak" olduğunu belirtti.

Sulak Alanların Korunması ve Ramsar Sözleşmesi

Dünya genelinde hızla kaybedilen sulak alanların önemine dikkati çekmek ve sulak alanları korumak için farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sulak Alanlar Günü'nün kutlandığına işaret eden Yavuz,

"Ramsar Sözleşmesi kapsamında Ramsar alanı ilan edilen dünya genelinde 2 bin 400'den fazla sulak alan bulunmaktadır. Toplam kapladıkları yüzey alanı 2,5 milyon kilometrekareden daha fazladır. Bu alanlardan 14'ü ülkemizdedir. Kızılırmak Deltası, Sultansazlığı, Seyfe Gölü, Uluabat Gölü, Manyas Gölü, Gediz Deltası, Burdur Gölü, Göksu Deltası, Akyatan Lagünü, Yumurtalık Lagünü, Kuyucuk Gölü, Meke Maarı, Kızören Obruğu ve Nemrut Kalderası sulak alanların nadir ve benzersiz özellikleri ve barındırdıkları tür çeşitliliği ve zenginliği bakımından önemli olan alanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ramsar alanı olarak tescil edilebilmektedir."

ifadelerini kullandı.

Sulak Alanların Biyolojik ve Ekonomik Değeri

Sulak alanların insan refahı ve biyolojik çeşitlilik açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

  • Dünyadaki karasal yüzeyin sadece yüzde 6'sını kaplamalarına rağmen tüm bitki ve hayvan türlerinin yüzde 40'ı sulak alanlarda yaşamakta veya üremektedir.
  • Sulak alan biyoçeşitliliği sağlığımız, gıda tedarikimiz, turizm ve istihdam için önemlidir.
  • Hızlı nüfusu artışı, sürdürülemez üretim ve tüketim gibi doğrudan ve dolaylı etkenler nedeniyle sulak alanlar günümüzde en fazla tehdit altında olan ekosistemlerdir.
  • Sadece 50 yıl içinde dünyadaki sulak alanların yüzde 35'i kaybedilmiştir.
  • Sulak alanların kaybına yol açan insan faaliyetleri arasında tarım ve inşaat için drenaj ve dolgu, kirlilik, aşırı avlanma ve kaynakların aşırı kullanımı, istilacı türler ve iklim değişikliği yer almaktadır.


OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi'nin Çalışmaları

Sulak alanların hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir rol oynadığının altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

  • OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi , sulak alanların korunması için Tour du Valat Araştırma Enstitüsü öncülüğünde Fransa Kalkınma Ajansı finansal desteği ile Akdeniz'deki sulak alanların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve restorasyonu ile ilgili bir projenin ortağıdır.
  • Çeşitli eğitimlerle sulak alanlar ve işlevleri tanıtılmakta, etkin izleme yöntemleri geliştirilmekte, korunması ve restorasyonuna yönelik adımlar atılmakta, kapasite güçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır.
  • Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için sulak alanların korunmasına yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması, iş birliklerinin artırılması oldukça önemlidir.


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