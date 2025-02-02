Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Nelsson gelişmesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıklarken, Nelsson'la ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada son antrenmana katılmadığı aktarılan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kadroya dahil edilmediği aktarıldı.Öte yandan aşil tendonunda kısmi hasar olan ve sol dizinde esneme ve kapsül için kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edildiği için kadroya alınmadığı açıklandı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu





Fernando Muslera

Günay Güvenç

Jankat Yılmaz

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Kaan Ayhan

Metehan Baltacı

Elias Jelert

Eyüp Aydın

Berkan Kutlu

Gökdeniz Gürpüz

Lucas Torreira

Efe Akman

Gabriel Sara

Roland Sallai

Dries Mertens

Yusuf Demir

Barış Alper Yılmaz

Ahmed Kutucu

Michy Batshuayi

Victor Osimhen





Galatasaray'dan Yapılan Açıklama





"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."



