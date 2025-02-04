Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek

SGK sağlık uygulama tebliğinde 25 Ocak'ta yapılan ve hastanede ödenen katkı payında yüzde 543'e ulaşan artışı içeren değişikliğin, şubat ayında TÜFE'ye 0,6 puan daha yukarı etki yaratması bekleniyor.

Ekonomistlerin Hesaplamaları

Ekonomistlerin hesaplamasına göre, ocak ayında 0,6 puan olarak hesaplanan etki, şubat ayında 0,6 puan daha sarkan etki yaratacak. Böylece, sağlık uygulama tebliğinde 25 Ocak'taki değişikliğin yıllık enflasyona toplam etkisi 1,5 puan olacak.

SGK Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklikleri





Resmi Gazete 'nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlanan SGK sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikle, vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırıldı.

'nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlanan SGK sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikle, vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırıldı. Ayrıca tebliğle, ikinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde katkı payı 6 TL'den 20 TL'ye, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde ise 7 TL'den 45 TL'ye çıkarıldı.

Uygulama ile muayene katılım payı tutarlarında 2017 yılından bu yana ilk defa artışa gidildi.





Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Artışı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocak ayında sağlık kalemi öncülüğünde aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 yükseliş gösterdi. Verinin beklentinin üzerinde artış göstermesindeki ana etken, aylık bazda yüzde 23.57 ile rekor artış kaydeden sağlık harcamaları oldu.