Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Altun: Deprem bölgesine 2,6 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldı
Altun: Deprem bölgesine 2,6 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldı
Bakan Kurum: Milletimizin ev ihtiyacı karşılanacak
Bakan Kurum: Milletimizin ev ihtiyacı karşılanacak
İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere ceza
İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere ceza
LPG'ye zam geliyor! Tabela bu gece değişecek
LPG'ye zam geliyor! Tabela bu gece değişecek
Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek
Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklayın
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklayın
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Ana sayfaHaberler Sağlık

Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek

Sağlık tebliğindeki değişikliğin TÜFE'ye şubat ayında 0,6 puan, toplamda yıllık 1,5 puan yükseltici etki yaratması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 09:43, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:23
Yazdır
Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek

SGK sağlık uygulama tebliğinde 25 Ocak'ta yapılan ve hastanede ödenen katkı payında yüzde 543'e ulaşan artışı içeren değişikliğin, şubat ayında TÜFE'ye 0,6 puan daha yukarı etki yaratması bekleniyor.

Ekonomistlerin Hesaplamaları

Ekonomistlerin hesaplamasına göre, ocak ayında 0,6 puan olarak hesaplanan etki, şubat ayında 0,6 puan daha sarkan etki yaratacak. Böylece, sağlık uygulama tebliğinde 25 Ocak'taki değişikliğin yıllık enflasyona toplam etkisi 1,5 puan olacak.

SGK Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklikleri


  • Resmi Gazete'nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlanan SGK sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikle, vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırıldı.
  • Ayrıca tebliğle, ikinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde katkı payı 6 TL'den 20 TL'ye, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde ise 7 TL'den 45 TL'ye çıkarıldı.
  • Uygulama ile muayene katılım payı tutarlarında 2017 yılından bu yana ilk defa artışa gidildi.


Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Artışı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocak ayında sağlık kalemi öncülüğünde aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 yükseliş gösterdi. Verinin beklentinin üzerinde artış göstermesindeki ana etken, aylık bazda yüzde 23.57 ile rekor artış kaydeden sağlık harcamaları oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber