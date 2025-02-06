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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu

Ege'de son günlerde meydana gelen depremler yürekleri ağza getirmeye devam ediyor. Bölge halkı büyük panik içinde, şiddetli sarsıntılar gece yarısı da sürdü. 10 dakika ara ile meydana gelen depremlerle ilgili ilk verileri AFAD duyurdu, işte son durum...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:30
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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu

Ege gece yarısı beşik gibi sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. Bölgede panik havası sürüyor.

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde Ege Denizi'nde meydana gelen son depremin büyüklüğünün 4,4 olduğunu duyurdu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:24'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Son yarım saate ise aynı bölgede 4,1 büyüklüğünde 2 sarsıntı daha oldu. Bölgede artçılar ise devam ediyor.

ELAZIĞ DA SALLANDI

Korkutan haberler yurdun dört bir yanından geliyor. Elazığ'da da bir deprem oldu. AFAD, saat 03:43 sularında gerçekleşen Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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