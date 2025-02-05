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Altının gramı 3 bin 303 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 303 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş : 05 Şubat 2025 10:40, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:39
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Altının gramı 3 bin 303 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 3 bin 286 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde de rekorunu tazeleyerek, yüzde 0,50 primle 2 bin 857 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, varlık fiyatları bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi her iki ülkenin de sınır güvenliklerini artırmaya yönelik alacakları önlemlere karşılık durduruldu.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Bunun yanı sıra "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtti.

Öte yandan, Dünya Altın Konseyi yaptığı açıklamada, yatırımların artmasıyla birlikte tezgah üstü işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebinin 2024'te yüzde 1 artarak rekor seviye olan 4 bin 975 tona ulaştığını ve merkez bankalarının dördüncü çeyrekte de alımlarını hızlandırdığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 830 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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