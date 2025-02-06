Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 19:58, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.