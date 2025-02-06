Melike öğretmen, sınıf öğretmeniyle aynı okulda meslektaş oldu

İnegöl ilçesinde yaşayan Melike Aydın, ilkokul eğitimini 2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda tamamladı. Liseyi Naire Çikayeva Lisesi'nde okuyan Aydın, Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, ocak ayında ilk görev yeri olan, ilkokul eğitimini tamamladığı Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'na Rehberlik Öğretmeni olarak atandı. Aydın, bir zamanlar kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermeye başlarken, 37 yıldır öğretmenlik yapan, şu anda 7'nci sınıf öğrencisi olan kardeşi ile makine mühendisi ve kaymakam olan 2 kuzenini de okutan, ilkokul öğretmeni Sebahattin Kaya ile yine aynı okulda meslektaş oldu.

'BENİM İÇİN ROL MODELDİ'

Meslek seçiminde rol modeli olan ilkokul öğretmeniyle, 15 yıl sonra aynı okulda meslektaş olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Melike Aydın, "İlkokulu 2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda tamamladım. Bu süreçte büyük emekleri olan sınıf öğretmenim Sebahattin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak başladığım bu okulda, 15 yıl aradan sonra, öğretmen olarak tekrar göreve başlamak nasip oldu. Haberlerde bu tarz içeriklere rastladığımda, insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordum. Şu an bu şansa sahip olanlardan biri benim. Buralara gelmemde büyük emekleri olan Sebahattin Kaya hocamla birlikte çalışıyor olmak da ayrıca benim için çok gurur verici. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Açıkçası Sebahattin hocam benim yolumu aydınlatan, çok önemli bir meşaleydi. Benim de örnek aldığım en önemli şey, çocukların yolunu aydınlatmaktan geçecek. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Ben de şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİMİ KARŞIMDA ÖĞRETMEN OLARAK GÖRMEK GURUR KAYNAĞI'

Sınıf Öğretmeni Sebahattin Kaya da öğrencisiyle aynı okulda meslektaş olmanın gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kendi yetiştirdiğim bir öğrencimle, yıllar sonra bir araya gelip, aynı mesleği yürütebilmek, öğrencimi karşımda öğretmen olarak görmek, ayrı bir gurur kaynağı. Her öğretmene nasip olmayacak duyguları yaşıyorum. Burada özellikle aile çok önemli bir faktör. O ailenin bütün çocuklarını ben okuttum. Şu anda hepsi bir yerlere geldi. Eğitimde ailenin desteği çok önemli. Melike zaten ilkokuldan itibaren kişiliği belli, milli duyguları, hedefleri olan bir öğrencimdi. Burada ilk atamada Muzaffer Samda İlkokulu'na geldiğim zaman bu aileden okuttuğum İsmet Aydın makine mühendisi, Emre Aydın kaymakamlık stajı yapıyor. 3'üncü olarak Melike ile beraber olduk. Son kuşak Semih, şu anda ortaokulumuzda 7'nci sınıfta devam ediyor" dedi.

Ablası gibi, ilkokul öğretmenini rol model aldığını söyleyen 7'nci sınıf öğrencisi Semih Aydın (12) da "Ablam gibi ben de Sebahattin Kaya'nın öğrencisiydim. Sebahattin Kaya'nın bana verdiği destekler üzerine, ben de iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Benim tek hedefim, Sebahattin Kaya gibi bir öğretmen olmak" diye konuştu.

'BİR ÖĞRETMENİN DOKUNUŞUNUN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNA TANIKLIK ETTİK'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise yaşanan bu güzel tesadüfün, öğretmenin öğrencilerinin hayatı üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek, "Sebahattin Kaya öğretmenimizin, aynı aileden 4 öğrenciye nasıl dokunduğuna burada şahitlik ediyoruz. Melike öğretmenimiz bugün buraya geldi. Sebahattin hocamızın yetiştirdiği bir evladımız. Daha önce de aynı aileden kaymakam adayımız şu anda kaymakamlık refikliği stajyerliği yapmakta. Aynı aileden bir öğrencimiz de makine mühendisi olarak iş hayatına atıldı. Diğer öğrencimiz de bugün 7'nci sınıfta aynı okulda eğitimine devam etmektedir. Bir öğretmenin dokunuşunun ne kadar önemli olduğunu ve aynı okulda beraber çalışmanın keyfine bugün burada şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.