AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. Son bir haftada üst üste meydana gelen şiddetli depremler herkesi korkutuyor. Uzmanlar her geçen gün faklı açıklamalarda bulunuyor. Komşuda da durum farksız, endişe sürüyor, acil durum ilan edildi. Son gelişmeler bu yöndeyken depremler de ardı arkası kesilmeden devam ediyor. AFAD son sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Gece boyu peş peşe deprem oldu. Neredeyse 10 dakikada bir sallandılar. AFAD depremlerin şiddetini ise, 3.6, 3.4, 3.3 olarak duyurdu. Bölgede sarsıntılar sürüyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.