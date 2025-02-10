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Altının gramı 3 bin 344 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 344 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 13:37, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 13:38
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Altının gramı 3 bin 344 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 308 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 3 bin 344 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 90 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde rekorunu tazeleyerek, yüzde 0,9 primle 2 bin 887 dolar seviyesinde seyrediyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle birlikte analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarını tetiklediğini belirterek, ticaret savaşı endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 860 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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