Başsavcılıktan 'CHP'de şaibeli kurultay' iddiasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı. Kurultay'da Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.
CHP'nin son 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
KRT'de yer alan habere göre; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.
Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı.
Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.
Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise KRT'de katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.