Başsavcılıktan 'CHP'de şaibeli kurultay' iddiasına soruşturma

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise KRT'de katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu.

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı.

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