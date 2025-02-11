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Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!

Altın fiyatları çifte rekorla haftaya başladı. Güvenli liman altında yatırımcının yüzü gülerken, Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. 2003'te asgari ücretle her ay 2.5 adet cumhuriyet alınabilirken, son fiyatlamaların ardından asgari ücretle artık 1 adet cumhuriyet altını alınamıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 14:50, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 14:50
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Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Güvenli liman haftaya çiftçe rekorla başlarken, cumhuriyet altını ilk kez asgari ücreti geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Açıklamaları ve Altın Fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları altın fiyatlarında hareketliliğe neden olurken altın fiyatları, yüzde 2'ye varan artış gösterdi.

Cumhuriyet Altını ve Asgari Ücret İlişkisi

Cumhuriyet altını 22.300 lirayı ilk kez test etti. 2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu. Son fiyatlamayla birlikte ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.

Gram Altının Değer Kazancı

Gram altın 10 günde yüzde 4,74 değer kazandı. 2025'te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.

  • Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.
  • Gram altının son 1 yıllık performansına bakıldığında 1,996.81 liradan 3,378.86 liraya yükselerek yüzde 69,21 değer kazancı yaşadı.

Küresel Piyasalarda Ticaret Savaşları ve Altın

Küresel piyasalarda ticaret savaşları altını destekliyor.ABD başkanı Donald Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife uygulama planını açıkladı. Trump, bunun yanında diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere ek karşılıklı tarifeleri de bu hafta açıklayarak hemen uygulamaya koyacağını söyledi.Ticaret savaşları kızışırken, endişeler en çok altın tarafını destekliyor. OCBC Yatırım Stratejileri Direktörü Vasu Menon, "Trump'ın çelik ve alüminyuma yönelik yeni tarifeleri bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı bir hamle mi, şu an için belirsiz. Ticaret savaşı tırmandıkça piyasalar volatil olacak ve yatırımcıların temkinli olması gerekecek" dedi.

Küresel Piyasalarda Dolar ve Euro Hareketleri

Küresel piyasalarda dolar güçlenirken, Euro son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurt içide dolar yeniden 36 liralık zirvesinde haftaya başlarken, Euro ise paritenin etkisi ile ise 37.1720 liraya geriledi.

Altın Stokları İçin Spekülasyon İddiaları

Altın stokları için spekülasyon iddiaları gündemde.

İngiliz Financial Times gazetesinde altındaki rallinin nedeniyle ilgili bir Washington kulisi gündeme geldi. Haberde, Trump'ın ekonomi ekibinin doların değerli olmasından rahatsız olduğunu ancak doların rezerv para özelliğini de korumak istediklerine işaret edildi. Yazıda bulunan çözüm ile ilgili ise "ABD rezervlerinde altın halen ons başına 42 dolar değerinde. Fiyat güncellenirse (ons başına 2.800 dolar), Hazineye 800 milyar dolar enjekte edebilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresindeki bazı hedge fon yöneticileri, altın stoklarının bu şekilde değerlenmesi konusunda spekülasyon yapıyor" ifadesi kullanıldı.


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