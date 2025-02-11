Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!

"Emekli ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapacağız""



Emekliye yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili zam çağrıları yapılıyordu. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi beklenirken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulununan Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?



İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?



16.5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

İkramiye ödemeleri 2018'de başlatılmıştı



18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve gelir ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" ek maddesi eklendi. Böylece emeklilere yılda 2.000 TL (1.000 TL+1.000 TL) bayram ikramiyesi verilmeye başlandı.