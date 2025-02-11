Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
İstanbul dahil iki ilde okullara kar tatili
İstanbul dahil iki ilde okullara kar tatili
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi belli oldu
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
Birçok gıda maddesinde akıl almaz hile! Liste yenilendi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Market fiyatları tek sitede toplandı
Market fiyatları tek sitede toplandı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Üç ilde eğitime kar engeli
Üç ilde eğitime kar engeli
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 15:55, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 20:47
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali!
Emekliye yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili zam çağrıları yapılıyordu. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi beklenirken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

"Emekli ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapacağız""

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulununan Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

16.5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

İkramiye ödemeleri 2018'de başlatılmıştı

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve gelir ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" ek maddesi eklendi. Böylece emeklilere yılda 2.000 TL (1.000 TL+1.000 TL) bayram ikramiyesi verilmeye başlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber