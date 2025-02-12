Zelenskiy'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için "toprak takası" önerisinde bulundu. Zelenskiy, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den yanıt

Zelenskiy'e yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi. Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak" dedi.

Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek" dedi.