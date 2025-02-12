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İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 17:57, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 18:03
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İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin ifade işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi

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