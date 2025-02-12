VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasının gerçek olmadığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 19:40, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 19:44
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte, gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir."