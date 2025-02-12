VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte, gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir."

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