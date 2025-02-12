Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planı Orta Doğu'ya barış getirecek

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile çok verimli görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Leavitt, bu görüşmenin Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin sürece katkı yapacağını belirtti.

ABD'li sözcü, "Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam yaratacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu planının tek amacının "Orta Doğu'ya barışı getirmek" olduğunu savunan Leavitt, bu planın ayrıntılarıyla ilgili Arap müttefikleriyle görüşmelere devam edeceklerini vurguladı.

Leavitt ayrıca Ürdün'ün, Gazze'de yaralanmış ya da hastalığı olan 2 bin çocuğu tedavi amacıyla kabul edeceğini açıklamasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.