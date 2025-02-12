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Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını öldürdü

UŞAK'ta kendisini mehdi olarak gören Tolga Yılmaz (29), din düşmanı olduğu gerekçesiyle tartıştığı babası Zeki Yılmaz'ı (53) sırtından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Yılmaz, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 23:18, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 23:20
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Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını öldürdü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeki Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Tolga Yılmaz ise polis tarafından gözaltına alındı. Zeki Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KENDİSİNİN MEHDİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan gözaltına alınan Tolga Yılmaz'ın ifadesinde, iddiaya göre, kendisinin mehdi olduğunu, babası Zeki Yılmaz'ın ise din düşmanı olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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