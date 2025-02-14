Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Mısır uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 08:59, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 09:00
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan, Pakistan ve Mısır uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.