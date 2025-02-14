Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,02 puan azalışla 9.912,27 puana indi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,6 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.