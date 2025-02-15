Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 13:12, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 13:13
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek."