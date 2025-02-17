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Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte

Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflamasıyla haftaya artışla başladı. Yatırımcılar Trump'ın ticaret politikalarını yakından takip ediyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 08:52, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 08:53
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Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte

Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret gerilimlerini artırabilecek gümrük tarifeleri planına dair daha fazla detay bekliyor.

Rekora Yakın Seyrediyor

Spot altın haftaya yüzde 0,6 artışla ons başına 2 bin 900 dolara yükselerek başladı. Değerli metal, 11 Şubat'ta 2 bin 942 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 912 dolara çıktı.

Dolar Endeksi İki Ayın En Düşük Seviyesinde

Dolar endeksi (DXY), beklenenden zayıf gelen ABD ekonomik verilerinin ardından iki ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. Daha zayıf bir dolar, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek talebi artırıyor.

Trump'ın Ticaret Politikası Belirsizlik Yaratıyor

OANDA Asya-Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, doların zayıflığı ve Trump'ın gümrük tarifelerini uygulama yöntemiyle ilgili belirsizliğin altını desteklediğini belirtti. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, otomobillere yönelik gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girebileceğini söyleyerek ticaret politikalarındaki belirsizliği artırdı.

ABD-Rusya Barış Görüşmeleri ve Altın Üzerindeki Etkisi

Bu arada, üst düzey Trump yönetimi yetkilileri önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da Rusya ve Ukrayna müzakerecileriyle barış görüşmelerine başlayacak.KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "ABD ve Rus yetkililer arasındaki görüşmeler savaşın sona ermesi için bir barış anlaşması ihtimalini artırırsa, güvenli liman talebi azalabilir ve bu durum altının ivme kaybetmesine neden olabilir" dedi. Ancak Waterer, yatırımcıların hala gümrük tarifeleri ve enflasyon risklerine odaklandığını belirterek, güvenli liman talebi azalsa bile altının yükselişini sürdürebileceğini vurguladı.

Gümüş, Platin ve Paladyumda Yükseliş Devam Ediyor


  • Spot gümüş yüzde 0,9 artışla ons başına 32,41 dolara yükseldi. Metal, Cuma günü 31 Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak, altını rekor seviyelere taşıyan faktörlerden destek almaya devam etti. Analistler, yatırımcıların gümüş fiyatlarını 10 yılın zirvesine taşımaya çalışabileceğini öne sürüyor.
  • Platin ise yüzde 0,8 artışla 986,85 dolara yükselirken, paladyum yüzde 2 değer kazanarak 980,70 dolara çıktı.


Gram Altın da Haftaya Yükselerek Başladı

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı yüzde 0,4'lük yükselişle 3 bin 375 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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