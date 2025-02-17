Dolar/TL 36,23 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, söz konusu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

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