Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı!

İstanbul Beykoz'da M.Ş. ve M.K. arasında, 6 yıllık ilişkinin sonlanmasının ardından tartışmalar başladı. İş insanı, sevgilisinden aldığı aracı geri istemek istedi. M.K., iş insanına kafede buluşma teklif etti ve burada 3 kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. "Dayı" lakaplı kişi, M.Ş.'ye 25 milyon lira ödeme yapmasını ve aracın kendilerinde kalacağını söyledi. M.K., "Dayım ne derse o" diyerek, çetenin taleplerini onayladığını belirtti.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ, SİLAHLI SALDIRI

Çete, M.Ş.'nin şantajına devam etti ve uygunsuz görüntülerini kaydederek iş insanını tehdit etti. Ardından, 1 Şubat'ta M.Ş.'nin evine silahlı saldırı düzenlendi. M.Ş. polise başvurup şüphelilerden şikayetçi oldu.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Beykoz'daki olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanını tehdit eden 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Ayrıca, kurşunlama olayında kullanılan aracın plakasını belirledi. Özel harekat polislerinin de katılımıyla, 10 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 14 çete üyesi gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Aralarında M.K. ve diğer çete üyelerinin bulunduğu şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.