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Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edildi. Yolcuların güncel bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 17:53, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 17:53
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Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildiği ve 22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat'taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Önceki Açıklamalar

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat'ta yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

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