Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat'ta yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildiği ve 22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi.

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