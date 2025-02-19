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Orhan öğretmenin fotoğraf tutkusu! 250 kuş türünü fotoğrafladı

Trabzon'da öğretmen Orhan Turan, 5 yılda 250 kuş türünü fotoğraflayarak doğa tutkusunu sanata dönüştürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 22:25, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 22:25
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Orhan öğretmenin fotoğraf tutkusu! 250 kuş türünü fotoğrafladı

Trabzon'da 54 yaşındaki öğretmen Orhan Turan, hobi olarak başladığı kuş fotoğrafçılığında yaklaşık 5 yıldır 250 türü fotoğrafladı.Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Turan, AA muhabirine, 15 yıl önce doğa ve manzara fotoğrafı çekmeye başladığını söyledi.Turan, fotoğraf merakı ve küçük yaşlardan itibaren kuşlara duyduğu ilginin birleşmesiyle son 5 yıldır tek alana yoğunlaşarak kuş türlerini kayıt altına aldığını ifade etti.

Kuşları Fotoğraflamak İçin Her Yerde

Gittiği her yerde kuşları fotoğrafladığını belirten Turan, "250 tür kuş çektim. Bunların büyük bölümü Trabzon, Artvin, Rize, Karadeniz Bölgesi'nde. Makine her zaman yanımda, nereye gidersem makinem de benimle beraber. Yolda giderken bile tellerin üstünde kuşları görünce durup çekiyorum. Türünü bilmiyorsam, arkadaşlara sorup öğreniyorum." dedi.Turan çektiği fotoğrafları, kendisi gibi kuş fotoğrafı tutkunlarının olduğu sosyal medya gruplarında paylaştığını anlatarak, "Bölgemiz kuş göç güzergahının üzerinde. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden kuşlar sonbahar ve ilkbahar aylarında bizim bölgeden geçiyorlar. Geçerken de dinlenmek ve yemlenmek amacıyla bölgeye iniyorlar, o sırada da bizler fotoğraflama şansı buluyoruz." diye konuştu.

"Kuşları Fotoğraflamaktan Haz Alıyorum"

Kuşları fotoğraflamaktan haz aldığını, bu nedenle de doğada sabırla uzun zaman beklediğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Elinizde makine bir kuşun peşine gidiyorsunuz. Bu işi bilmeyenler için çok normal bir durum değil aslında. Endemik bir kuş olduğunu düşünün. İlk defa gördünüz, eğer istediğiniz açıdan fotoğraf çekebilirseniz, fotoğrafı yakalayabilirseniz muhteşem bir his ve dinginlik yaşıyorsunuz."


Doğa Tutkusu ve Sosyal Sorumluluk

Bazen tek başına bazen de grupla deniz kenarında, dağda ve yaylada fotoğraf çektiğini dile getiren Turan, dağ tepe demeden kuş peşinde koştuğunu anlattı.Turan, her insanın mutlaka bir hobi edinmesi gerektiğine değinerek, "Bu olmadığı takdirde iş yoğunluğu ya da koşturmaca dolayısıyla ciddi bir stres yükleniyor insan. Bu da hem kendi yaşantısını mahvetmesine hem de etrafındaki insanlarla gerginlik ortamı yaşamasına neden oluyor." dedi.Orhan Turan, mayısta açmayı planladığı kuş fotoğraflarının yer alacağı sergiden elde edilecek geliri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi" kapsamında kardeş okulları Gaziantep İslahiye Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu Ortaokulu'na bağışlayacağını sözlerine ekledi.

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