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Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarpıp kaçtı, polis ağır yaralandı

Düzce'de yol uygulaması esnasında polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Kazada polis memuru ağır yaralanırken, araç olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 23:56, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 23:56
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Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarpıp kaçtı, polis ağır yaralandı

Olay, Kaynaşlı uygulama noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan Osman G., Düzce istikametine uygulama yaptığı esnada Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Y.A.Ç. idaresindeki 41 AGE 107 plakalı Toyota marka araç 'dur' ihtarına uymayarak polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis refüj üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan araç Öztürkler kavşağında durdurulurken, sürücü ve araç içerisinde bulunan Ş.Ç. gözaltına alındı. Araç yediemin parkına çekilirken, ağır yaralanan polis memuru Osman G., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder hastaneye gelerek polis memurunun durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Tetkikler devam etmektedir"

Doktorlardan bilgi almasının ardından açıklamalarda bulunan Vali Selçuk Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktamızda Bolu istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan bir araç görevlimizin dur ihtarına uymaksızın maalesef görevlimize de çarparak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda çeşitli kırıklar var. Şu anda doktorlar tetkiklerine devam etmektedir. Ümidimiz personelimizde kalıcı bir hasarın kalmaması. Süreçleri polisimiz sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

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