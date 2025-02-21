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Kripto para borsası Bybit hacklendi, kayıp 1,5 milyar dolar

Kripto para borsası Bybit, borsadaki bir Ethereum soğuk cüzdanının kontrolünün ele geçirildiğini ve varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 22:22, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 22:40
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Kripto para borsası Bybit hacklendi, kayıp 1,5 milyar dolar

Bybit Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ethereum soğuk cüzdanının saldırıya uğradığı ve cüzdanın kontrolü ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığı bildirildi.

Diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilen açıklamada, işlemlerin normal bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca Ben Zhou, olayın detaylarını paylaşmak için düzenlediği canlı yayında, ilk belirlemelere göre toplam 401.000 Ethereum'un ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Bybit'in kurumsal hesabından yapılan açıklamada da tüm müşteri fonlarının güvende olduğu, operasyonların herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bybit'in güvenlik ekibinin, blok zincir adli uzmanları ve ortaklarıyla olayı aktif şekilde araştırdığı kaydedildi.

Kripto analiz şirketlerine göre, çalınan varlıkların yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Olayın ardından kripto para piyasalarında yaşanan düşüş dikkati çekti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2 değer kaybederek 2 bin 684 dolar seviyesine indi.

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