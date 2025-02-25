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YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?

ABD'deki yumurta krizi nedeniyle Türkiye'den yumurta ihracının yapılacağının duyurulmasının ardından Ticaret Bakanlığı Ramazan öncesi fiyat artışlarının önüne geçmek için önlem aldı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'den de açıklama geldi. YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, "Ramazan ayında yumurta fiyatlarının artmasını beklemiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 23:45, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 23:58
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YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında." dedi.

Ramazan Ayında Yumurta Fiyatları

Afyon, Kayseri Ticaret Odası'nda gazetecilere, yumurtanın ramazan ayında sofralara en uygun fiyata sunulması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Dünya Ülkelerindeki Yumurta Talepleri

Afyon, dünya ülkelerindeki yumurta taleplerini de rahatlıkla karşılayabileceklerini ifade etti ve farklı ülkelere giden yumurtaların iç piyasaya etkisinin olmayacağını öne sürdü.

Yumurta Arzı ve İhracat

Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı yumurta arzının bazı ülkelerde olduğunu, Türkiye'nin ise arz fazlasını ihraç ettiğini aktaran Afyon, şöyle konuştu:

"Dünya ülkelerindeki bu talepleri rahatlıkla karşılayabileceğiz. Bu ülkelere giden yumurtaların kesinlikle iç piyasaya etkisi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ramazan döneminde insanlarımızın alışverişe yoğunlaştığı ve mutfaklarının olmazsa olmazı yumurtayı tedarik etme adına bir dizi hareketler, bazı fırsatçıları öne çıkarmasın. Bu denetçilerimizin gözetiminde bizim fiyatları artırma imkanımız olmadığı gibi arzımızın yükseldiği dönemlerde fiyatların makro seviyelere inebileceğini söylüyoruz. Şu anda fiyatlarımızın makro olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında."


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