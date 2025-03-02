Türk hekimlerin beyin cerrahisinde geliştirdiği teknik literatüre girdi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde açık beyin ameliyatları sonrası görülmesi olası BOS kaçağını sonlandıran cerrahi teknik, Amerikan Beyin ve Sinir Cerrahları Birliğinin Neurosurgical Focus dergisinin şubat sayısının kapağına taşındı.

Dergide yayımlanan çalışmada Doç. Dr. Onur Özgüral sorumlu yazar olarak yer aldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Bayatlı, "Duraplastide Katlantı Tekniği"ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açık beyin ameliyatlarında olası BOS kaçağı sorununun tüm dünyada beyin cerrahisinde yaygın ve önemli bir problem olduğunu belirten Bayatlı, "Beyin zarlarını dikerken kullandığımız geleneksel bir teknik var. Bu tekniğe rağmen belli hastalarda beyin-omurilik sıvısı kaçağının olduğunu tespit ediyorduk." dedi.

Özellikle beynin arka kısmında yapılan açık ameliyatlarda sıvı kaçağını gözlemledikleri hastalar olduğunu ifade eden Bayatlı, bu sorunu aşmaya yönelik klinik olarak farklı bir teknik geliştirdiklerini ve bunu belli hastalarda uyguladıklarını söyledi.

Bayatlı, "Hastalarda hiç kaçağın olmadığını tespit ettik. Bunu da bir yayına dönüştürdük. Şubat ayında Amerikan Beyin Cerrahları Birliğinin resmi dergilerinden biri olan Neurosurgical Focus dergisine kabul edildi. Aynı zamanda derginin ilgili sayısında kapağa seçildi. Yine aynı kuruluş tarafından, söz konusu tekniği ve çalışmayı sunmak üzere bir programa davet edildik. Böylece dünya çapında tanıtılan ve sunulan bir makale olarak duyuruldu." diye konuştu.

- "Her beyin cerrahisi uzmanı tarafından uygulanabilecek bir yöntem"

Dr. Eyüp Bayatlı, hastalarda, geleneksel yöntemle yapılan ameliyatlarda ortaya çıkabilen BOS kaçağının nedenlerinin dünya genelinde tartışılan bir konu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim gözlemlerimiz bunu nasıl aşabiliriz ve üstesinden nasıl gelebiliriz şeklindeydi. Buna yönelik önce deneysel çalışmaları kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirdik ardından bunu hastalara uygulamaya başladık. Burada herhangi bir ek malzeme kullanmıyorsunuz. Katlantı tekniği olarak adlandırdığımız cerrahi yöntem, beynin dış zarını onarmak üzere geliştirilen bir cerrahi yöntem, dikiş tekniğinden ibaret. Herhangi bir ek maliyet olmadan ve ek bir teknoloji kullanmaya gerek kalmadan dünyanın her yerinde ve her beyin cerrahisi uzmanı tarafından uygulanabilecek bir yöntem şeklinde geliştirmiş olduk."

- BOS kaçağı menenjite yol açabiliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisinde 5 yılda 2 bin 500 hastada yapılan açık beyin ameliyatlarını incelediklerini anlatan Bayatlı, "Kliniğimiz bünyesinde geliştirdiğimiz tekniği uyguladığımız hastalarda BOS kaçağının olmadığını görmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Açık beyin ameliyatları sonrasında oluşma ihtimali olan sıvı kaçağı sorununu belirli yöntemlerle aşmaya çalıştıklarını aktaran Bayatlı, şöyle devam etti:

"Öncelikle kesi yerine yapılan belli manipülasyonlarla bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bazı hastaları hastaneye yatırarak ilaç tedavisi ile ya da gerekli hallerde drenaj sistemlerinin yardımı ile söz konusu kaçağı azaltmaya ve sonlandırmaya çalışıyoruz. Bunun önemi şu, sıvı kaçağı devam eder ve uygun bir şekilde yönetilmezse menenjit gibi çok ciddi bir beyin zarı enfeksiyonuna neden olabiliyor. Bu durum hem maddi olarak hem de sakatlık ve ölüm riski gibi sonuçları olması nedeniyle hasta açısından ciddi yükleri olan bir problem. Geliştirdiğimiz tekniğin bu problemi önlemek ve gerektiğinde çözmek için önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz."