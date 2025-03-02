DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

"Herhangi Bir Pazarlık Söz Konusu Değil"

Açıklamada, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütüldüğü, anayasa değişikliği için çalışmalar yapıldığı" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

"Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetme çağrısı karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı yapılmamaktadır." denildi.

Dezenformasyona Karşı Uyarı

DMM, "Terörsüz Türkiye"ye yönelik olumlu adımları engellemek isteyenler tarafından yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği hatırlatıldı.