Öğretmenler, Hacivat-Karagöz oyununu perdeye taşıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk gölge oyununu canlandırıp kültürel mirası yaşatmak amacıyla "Yaşayan Gölgeler Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje ile gönüllü öğretmenlerden oluşan 3 kişilik ekip, kırsaldaki okulları ziyaret ederek öğrencileri Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile buluşturuyor.

Öğretmenler, sergiledikleri oyunun ardından canlandırdıkları karakterler hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.

Şu ana kadar yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşan ekibin yeni durağı, merkez Sur ilçesindeki kırsal Karaçalı İlkokulu oldu. Ekip, öğrencilere gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en temel noktasının erdem, değer ve eylem bileşenleri olduğunu söyledi.

Bu bileşenlerin kentte uygulanması için birçok projeye imza attıklarını belirten Küçükali, bu projelerden birinin de "Yaşayan Gölgeler" olduğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli konularından birinin yaparak, yaşayarak ve katılarak öğrenmek olduğunu ifade eden Küçükali, şunları söyledi:

"Biz de bu amaçla Hacivat-Karagöz ekibimizi ve sahnemizi oluşturduk. Ekibimizi özellikle köy okullarımıza gönderiyoruz. Köy okullarımızda imkanları daha kısıtlı olan çocuklarımızla onları buluşturuyoruz. Bu çocuklarımıza katılımcı olmalarını da sağlayarak amaçladığımız tüm değerleri vermeye çalışıyoruz. Çok da verimli geçiyor. Çocuklarımız eğlenerek ve bizzat olayın içinde yaşayarak amaçladığımız tüm değerleri öğreniyor."

- "Her gittiğimiz yerde çok güzel sonuçlar alıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi görevlisi Mehmet Şükrü Akkaya da 10 yıldır tiyatro ile ilgilendiğini söyledi.

Bu projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Geçmişten gelen kültürümüzü ileriye taşımak, öğrencilerimizi motive edebilmek ve hayal dünyalarını genişletmek amacıyla çalışıyoruz. Kırsaldaki tüm okullara gitmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Kırsalda bulunan öğrencilerimiz, Hacivat-Karagöz sayesinde kültürümüzü, adetlerimizi ve değerlerimizi öğreniyor. Projeyi gerçekten çok sevdiler, oyunu beğenerek izliyorlar."

Proje kapsamında Hacivat-Karagöz hakkında öğrencileri bilgilendirdiklerini anlatan Akkaya, kırsaldaki öğrencilerin sosyal aktivite ve sanatsal etkinliklerden uzak yaşadığını, bu nedenle projeyi kırsaldaki okullarda uyguladıklarını belirtti.

3. sınıf öğrencisi Ebru Sırtlan (8) da ilk defa Hacivat-Karagöz oyununu izlediği için mutlu olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiğini belirten Sırtlan, oyunu çok beğendiğini anlattı.

3. sınıf öğrencisi Elif Azra Ok (9) da oyunu izlerken arkadaşlarıyla çok eğlendiğini ve güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.