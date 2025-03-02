Nefes borusuna yemek kaçan engelli genç kız hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Mahallesi'nde özel bir bakım merkezinde kalan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net