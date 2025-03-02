Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. Kapan hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.

Dizi sektöründe tekelleşme iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve Gezi Parkı eylemlerini organize etmek suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın davasında önemli bir gelişme yaşandı.

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