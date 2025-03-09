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Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar

Otobüs firmaları Ramazan Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam yaptı. Arife gününden bir gün önce yüzde 20 zamlı tarifeler dikkat çekiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 08:27
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Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar

Ramazan Bayramı için otellerde rezervasyonlar hızlanırken, otobüs bileti satışları da başladı. Ancak bu dönemi fırsata çeviren bazı otobüs firmaları, arife gününden bir gün önce fiyata yüzde 20 zam yaptı. Öyle ki Ramazan arifesi olan 29 Mart Cumartesi günü ya da 28 Mart Cuma günü otobüs biletinde yüzde 20 zamlı tarife var.

Otobüs Biletlerinde Tarihe Göre Fiyat Farkı

Ancak bu bileti 27 Mart Perşembe alırsa yüzde 20 daha ucuz. Bu durum özellikle tatili kısıtlı olan kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken otobüs firmaları ise kendini "Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz" diye savunuyor.

Tatil Beldesi Fırsatçılığı

Otobüs firmalarının en büyük fırsatçılık yaptığı rotalar arasında Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgeleri geliyor. Örneğin, İstanbul-İzmir otobüs bileti Perşembe günü 849 TL'den satılırken aynı bilet bir gün sonra 1.100 TL'den satışa çıkıyor.Yine İstanbul-Antalya arası otobüs biletleri 27 Mart Perşembe günü 1.269 TL'den satışa çıkarken bu fiyat 28 Mart Cuma günü 1.389 TL'ye yükseliyor. İstanbul-Aydın arası bir bilet Perşembe günü 1.049 TL'den satılırken bu fiyat ertesi gün bir gecede 1.310 TL'ye yükseliyor.

Vatandaşlar Tepkili

Fiyat farkı sadece tatil beldelerinde görülmüyor. Örneğin, İstanbul-Uşak arası bir bilet Perşembe günü 1.040 TL iken bir gün sonra yani 28 Mart Cuma günü bu fiyat 1.200 TL'ye fırlıyor. Bursa-İstanbul arası bilet fiyatı 450 TL'den 550 liraya, İstanbul-Trabzon arası bilet fiyatı ise bir gecede 1.600 TL'den 1.780 liraya yükseliyor.Bir gecede zamlanan bilet fiyatına tepki gösteren vatandaşlar, bunun bayram fırsatçılığı olduğunu vurguluyor. Bir vatandaş,

"Bayramda iznim yok. Cuma akşam gidip bayram bitişinde döneceğim. Bir gün önce daha ucuza satılan biletin bir gecede zamlanması fırsatçılıktan başka bir şey değil"

diyor.

Otobüs Firmalarının İndirimi Kaldırması

Bilet fiyatlarındaki hareketi sorduğumuz otobüs firması yetkilileri ise bayram döneminde zam yapmadıklarını belirtiyor.Yetkililer, "Otobüs firmaları bayram gibi dönemler dışında satışları hareketlendirmek için yüzde 20-30 indirim yapıyor. Ancak bayram dönemindeki yoğunluk nedeniyle bu indirimleri kaldırıyoruz. O da zam gibi algılanıyor. Kesinlikle bir zam söz konusu değil" diyor.

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