Bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki Ercan Duru (46) ve Ayhan Kaşıkçı'nın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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