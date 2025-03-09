Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bir çocuk giyim ürünü sağlıksız bulunarak yasaklandı ve toplatılması kararlaştırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2025 10:40, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 11:10
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Güvensiz Ürünler Kamuoyuna Duyuruluyor
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Sağlıksız Ürünler Tespit Edildi
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
Ürün Toplatma Kararı
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.