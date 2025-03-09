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Gençtek Zirvesi teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturuyor

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek, projeler üretmek ve çalışmalarını daha etkili hale getirmek isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde Ankara'da GençTek Zirvesi düzenlenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2025 11:51, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 11:51
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Gençtek Zirvesi teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturuyor

Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bilişim ekosistemi içinde buluşturacak zirveye genctek.eba.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ile katılım sağlanabilecek.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen genç bilişim ekosistemi GençTek, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin desteklendiği, birbirleriyle ve paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin sağlandığı bir akran öğrenme modeline dayanıyor.

Bilişim alanında çalışma yürüten veya yürütmek isteyen öğrenciler ve danışman öğretmenler, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek GençTek Zirvesi'nde bir araya gelecek.
GençTek Zirvesi, teknoloji ve dijital alandaki yeteneklerin sergilenmesi için önemli bir fırsat sunarken, yenilikçi fikirleri ve projeleri de buluşturacak.

Bilişim alanında yeni liderler yetişiyor

Bilişim alanındaki gelişmelere ayak uydurmak ve toplumun yeni ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretmek amacıyla yürütülen GençTek çalışmaları, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler, derste kazandıkları becerileri daha da geliştirirken eğitim öğretim süreçleri ders dışı etkinliklerle destekleniyor. Akran öğrenme modeli ve tematik etkinliklerle oluşturulan bu ekosistem, iş birliği ve iletişim ortamını artırıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, bilişim alanında disiplinler arası iş birliği ve organizasyonel verimliliği artırıyor.
GençTek çalışmaları; sektörün yeni liderleri olacak öğrencilere, erken yaşlarda yetenek ve kapasitelerini keşfetme olanağı sunuyor. Gençlere, bilişim alanındaki tecrübelerini ve mesleki kariyerlerini geliştirebilecekleri bir ortamda kendilerini ifade etme imkanı sunulurken, "istiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek" vizyonunun hayata geçirilmesine katkı sunuluyor.
Ankara, Manisa, Kayseri, İzmir, Uşak, Sakarya ve Eskişehir'de başarıyla tamamlanan GençTek toplantıları, tüm yurtta yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

Bilişim ekosistemine katılım sağlamak için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullar, planladıkları çalışmalarıyla "kurum temsilcisi' olarak GençTek ekosistemine dahil olabiliyor. Çalışmalarını paylaşmak ve ekosistem içinde yer almak isteyen öğrenciler ise danışman öğretmen aracılığı ile başvuru yapabiliyor.
Başvurular, https://genctek.eba.gov.tr/#katilimformu adresinden yapabilecek.
Zirve ile ilgili detaylı bilgiye, genctek.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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