İzmir'de Meslek Lisesi Öğrencileri İtfaiyeciliğe Hazırlanıyor

İzmir'de itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, gerçeği aratmayan eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı, Türkiye'de 14 lisede bulunuyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de kentte bu alana sahip tek okul olarak öne çıkıyor. Geleceğin cesur itfaiyecilerini meslek hayatına hazırlayan okulda, 235 öğrenci kaza ve yangınlara karşı müdahaleden arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda eğitim alıyor.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra usta öğretici ve öğretmenlerinin gözetiminde kapsamlı tatbikatlarda aktif görev alarak saha deneyimi kazanıyor. Bu kapsamda liseli itfaiyecilerin öğrendiklerini pratiğe dökmeleri için gerçek bir senaryo üzerinden okulda tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği okulda yangın ihbarı alınması üzerine bölgeye itfaiye araçları, ambulans, arama kurtarma ve acil durum ekipleri yönlendirildi. Okulun tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen kişiler, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nün Önemi

Lisenin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Alan Şefi Ali Rıza Erdoğan, AA muhabirine, itfaiyecilik dendiğinde çoğu kişinin aklına sadece yangın söndürme çalışmaları gelse de itfaiye erlerinin arama kurtarma çalışmalarında da büyük rol oynadığını anlattı. Öğrencilerin ilk üç yıl enkazda arama kurtarma, hassas burunlu köpeklerle çalışma, ulaşılması zor alanlara iple erişim, karanlık ortamda ilerleme gibi uygulamalı eğitimler aldıklarını ifade eden Erdoğan, son sınıfta ise staj yaptıklarını söyledi.Erdoğan, itfaiyecilik mesleğinin Türkiye'de önemli ilerleme kaydettiğini belirterek,

Biz de öğrencilerimize eğitimler vererek itfaiyecilik mesleğini geliştirmek ve sektördeki personel eksikliğini gidermek için çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, mezun olan öğrencilerimiz gönüllülük esası doğrultusunda görev aldı. Biz de onlara kılavuzluk ederek eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz.

dedi.

"Çekirdekten Başlamamız Gerektiğine İnanıyoruz"

İtfaiyeci ve usta öğretici Pelin Ekinci, 13 yıldır bu işin içinde olduğunu ve bu süreçte kazandığı saha tecrübesini öğrencilere aktarmaya çalıştığını ifade etti. İtfaiyeciliğin en zor mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Ekinci,

Yaptığımız işin şakası yok. İtfaiyecilik, personel aldığımızda 1-2 ayda eğitim verebileceğimiz bir iş değil. O yüzden donanımlı personel yetiştirmek için çekirdekten başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Protokol kapsamında da gerek araç gereç kullanımı gerek itfaiyenin işleyişi gerek kişiler arası iletişim ve kurallar, bunların hepsini öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz.

şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Gözünden İtfaiyecilik Eğitimi

11. sınıf öğrencilerinden Arda Topkara, okulda itfaiyecilikle ilgili tüm bilgileri edindiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

9. sınıfta daha çok itfaiyenin temel adımlarını öğreniyoruz.





10. sınıfa geldiğimiz zaman trafik kazalarında ve enkazda arama kurtarma dersleri alıyoruz.





11. sınıfta ise artık itfaiyeyi A'dan Z'ye kadar öğrenmiş oluyoruz. İşimiz zor bir meslek, her şey çok ani gelişiyor. Hata yapma payının minimize edilmiş olması gerekiyor. Tatbikat da bize bir tecrübe sağladı, her olayı görerek heyecanımızı bir nebze olsun azalttık.





10. sınıf öğrencilerinden Sultan Gülperi ise küçüklükten beri en büyük hayalinin zor durumda kalan insanlara yardım eli uzatmak olduğunu ifade etti. Bu yüzden mezun olduğunda itfaiye eri olmak istediğini anlatan Gülperi, tatbikatların acil durumlara hazırlık konusunda bilgilendirici olduğunu ve mezun olur olmaz meslek hayatına başlamak istediğini söyledi.